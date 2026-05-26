Музей «Арт-Донбасс» получил новые витрины и стенды по нацпроекту «Семья». Фото: ТГ/Желятков

Художественный музей «Арт-Донбасс» получил новое выставочное оборудование в рамках нацпроекта «Семья» и госпрограммы «Развитие культуры». Для музея закупили витрины с регулируемыми стеклянными полками, витрины с выдвижными ящиками и верхним стеклом, а также складные модульные стенды для картин. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

В новых витринах разместили экспонаты на выставках «Палитра народов» и «Картины из камня». Модульные стенды пригодились для «Цветов очарованья» и «Мы вместе ковали Победу».

- Приобретенное оборудование заметно улучшило эстетику выставочных залов и получило высокую оценку посетителей. Продолжаем оснащать наши учреждения культуры, чтобы они становились современнее, удобнее и интереснее, - сказал Желтяков.

Ранее сообщалось, что в Центре художественно-эстетического воспитания «Геликон» Донецкого республиканского художественного музея прошло музейное занятие под названием «Донецкая Народная Республика: история, культура, идентичность».

