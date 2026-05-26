Протезно-ортопедический центр ДНР победил на Российско-китайском форуме. Фото: ТГ/Толстыкина

Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр победил на первом Российско-китайском форуме промышленного туризма «Открытая промышленность». Об этом сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

На церемонии награждения ДНР отметили за достижения в промышленности. Центр получил признание за эффективное продвижение бренда работодателя и успешную демонстрацию современных практик промышленного туризма.

Толстыкина подчеркнула, что сегодня специалисты центра помогают тем, кто столкнулся с тяжелыми испытаниями, вернуть уверенность в себе, возможность двигаться вперед и возвращаться к полноценной жизни.

Вице-премьер ДНР назвала центр примером ответственности, устойчивости и самоотверженного труда. Она пожелала коллективу дальнейшего развития, новых успехов, сил и вдохновения.

Ранее сообщалось, что в первом сезоне Всероссийского образовательного проекта «ПолитЗавод» выбрали 28 победителей из Донецкой Народной Республики. Все они получили трудоустройство и занимают государственные должности.

