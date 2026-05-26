В первом сезоне проекта «ПолитЗавод» в ДНР выбрали 28 победителей

В первом сезоне Всероссийского образовательного проекта «ПолитЗавод» выбрали 28 победителей из Донецкой Народной Республики. Все они получили трудоустройство и занимают государственные должности. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
- Конкурс доказал свою эффективность. Уверен, что в этом году второй сезон «ПолитЗавода» пройдет еще ярче, будет интересен и полезен нашей молодежи, - сказал Пушилин.
Проект направлен на подготовку молодых политиков и управленцев.
Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика стала лидером среди Донбасса и Новороссии по количеству отправленных заявок на Всероссийский конкурс школьных музеев.
Кроме того, сообщалось, что Пушилин дал старт приему заявок на участие в Республиканской премии «За дело», которая рассчитана на муниципальных служащих и депутатов представительных органов муниципальных образований.
