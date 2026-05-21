ДНР стала лидером по заявкам на конкурс школьных музеев среди Донбасса и Новороссии. Фото: Общество «Знание» в ДНР

Донецкая Народная Республика стала лидером среди Донбасса и Новороссии по количеству отправленных заявок на Всероссийский конкурс школьных музеев. Об этом «КП Донецк» сообщили в региональном отделении Общества «Знание».

Всего от ДНР поступило 49 заявок, а больше всего в номинациях «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества» и «Лучшая этнографическая / краеведческая экспозиция».

В качестве примера одного из музеев в пресс-службе реготдела Общества «Знание» привели Донецкую школу №47.

- В ней собраны исторические предметы из СССР и периода Великой Отечественной войны: флаги военных лет, горны, военная форма и полевое обмундирование (санитарная сумка, аптечки, перевязочные материалы, фляги и полевые котелки), амуниция (каски, ремни, подсумки), боевые и трофейные артефакты. Документальные материалы, собранные в музее, представлены письмами фронтовиков, фотографиями и архивными документами, - рассказали в пресс-службе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР развивают проект «Донбасс.Карьера» для трудоустройства молодежи

Стратегическую сессию регионального проекта «Донбасс.Карьера» провели в ДНР (подробнее)