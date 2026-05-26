В Донецке активисты МГЕР возложили цветы ко Дню начала боев за аэропорт. Фото: МГЕР в ДНР

В Донецке активисты «Молодой Гвардии Единой России» возложили цветы к мемориалу памяти погибших мирных жителей Куйбышевского района ко Дню начала боев за аэропорт. Также с молодогвардейцами в памятной акции приняли участие глава Горловки Иван Приходько и боец ИБ «Пятнашка». Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе МГЕР в ДНР.

- Сегодня у нас 26 мая, и это день, когда в 2014 году произошел первый обстрел нашего города, в котором начались бои. Это район, который непосредственно граничит с аэропортом и страдал все эти годы до освобождения Авдеевки. Этот район всегда подвергался наибольшим разрушениям, и самый массовый обстрел произошел именно здесь, в Октябрьском районе. Сегодня мы находимся у мемориала, который был воздвигнут жителями этого микрорайона. Открывал его Иван Приходько, который тогда был главой этого района, - рассказал руководитель МГЕР в ДНР Сергей Добровольский.

Все участники мероприятия возложил цветы к мемориалу и отдали дань уважения всем, кто пострадал в результате тех событий.

Ранее Пушилин заявил, что 12 лет назад киевский режим явил истинное лицо нацизма. Несмотря на тяжелейшие испытания, жители Донбасса проявили стойкость, и Республика выстояла благодаря их самоотверженности.

