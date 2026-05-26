26 мая 2014 года украинская авиация впервые обстреляла мирный Донецк. Фото: max.ru/PushilinDenis

12 лет назад Донецк впервые попал под обстрел. 26 мая 2014 года стало роковым днем, когда крупный промышленный центр, город шахтерской славы, лицом к лицу столкнулся с реалиями боевых действий. В тот день украинская авиация подвергла ударам Донецкий аэропорт и густонаселенные районы города, что привело к гибели первых мирных жителей.

По словам Главы ДНР Дениса Пушилина, именно эти события обнажили истинную суть киевских властей.

max.ru/PushilinDenis 26 мая 2014 года Донецк впервые подвергся обстрелу со стороны ВСУ

- Это был час, когда киевский режим явил нам свое истинное лицо - лицо современного нацизма. Они не хотели слышать русский язык, не признавали наш выбор, они хотели уничтожить нас за то, что мы сильный и гордый Донбасс, - подчеркнул он.

Несмотря на тяжелейшие испытания, жители Донбасса проявили стойкость, и Республика выстояла благодаря их самоотверженности. Пушилин заявил, что они никогда не простят тех, кто развязал этот конфликт.

- Но мы идем дальше. Строим новую жизнь уже в составе нашей великой Родины - России. И никто никогда не свернет нас с этого пути, - заверил Глава ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР 25 мая при ударах ВСУ погибли семь человек, в том числе двое детей

В ДНР из-за обстрелов ВСУ ранения получили 15 человек, из них четыре ребенка (подробнее)