Артем Жога почтил память своего сына на «Донецком море». Фото: ТГ/Жога

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога почтил память своего сына Владимира Жога на «Донецком море». Сегодня ему бы исполнилось 33 года.

- Пятый год мы встречаем День рождения Володи без него. Но я всегда рядом. Сегодня возложил цветы к месту его упокоения на «Донецком море» и сказал, что я его люблю. Он отдал самое ценное - свою жизнь - за свободу и благополучие родной земли, - сказал Жога.

Он добавил, что в Донбассе Владимира Жога вспоминают добрым словом.

- На его могиле в любое время года лежат свежие цветы, а мне со всей страны пишут настоящие и искренние слова благодарности, - сказал Полпред Президента в УрФО.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону состоялся масштабный турнир по грэпплингу, посвященный памяти героев легендарного батальона «Спарта».

