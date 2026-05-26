В ДНР рассмотрели семь масштабных инвестиционных проектов. Фото: Корпорация развития Донбасса

В Донецкой Народной Республике на заседании инвестиционного комитета рассмотрели семь масштабных проектов. Среди них строительство завода железобетонных изделий, возведение многоквартирных домов, модернизация хлебозавода в Докучаевске, развитие агропромышленного комплекса. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Создавая комфортные и открытые условия для ведения бизнеса, продолжаем привлекать инвесторов в регион. Работаем над уменьшением сроков инвестиционно-строительного цикла. Выверенная и слаженная работа всех ведомств, прописанные четкие шаги для инвесторов значительно сокращают сроки между моментом появления проекта и моментом его реализации, - рассказал Пушилин.

В Корпорации развития Донбасса уточнили, что в Донецке и Макеевке утверждено возведение четырех современных многоэтажных домов.

Ранее сообщалось, что в ДНР запустят первое в России предприятие по производству картриджей для гемодиализа.

