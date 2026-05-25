В ДНР почтили память студентов Старобельского колледжа, погибших при ударе ВСУ.

Активисты «Единой России» и ОД «ДР» во главе с Дмитрием Гарцевым и Анной Кондрыкинской провели траурную акцию. На Аллее Ангелов выставили портреты погибших ребят - студентов Старобельского профессионального колледжа, ставших невинными жертвами украинской агрессии.

За 12 лет вооруженной агрессии Украины это место стало символом скорби и горя. Участники акции возложили цветы и игрушки к монументу, зажгли лампады в память о погибших.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Внутри находилось 86 человек, в том числе дети от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек, еще 65 пострадали.

Кроме того, глава региона Денис Пушилин выразил глубокие соболезнования семьям погибших в этой ужасной трагедии. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заявил, что ДНР готова оказать всестороннюю помощь жителям братской ЛНР.

