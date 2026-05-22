ДНР готова оказать помощь пострадавшим при обстреле ВСУ в Старобельске ЛНР

Глава ДНР Денис Пушилин выразил глубокие соболезнования семьям погибших при обстреле ВСУ в Старобельске ЛНР. Фото: АГ ЛНР

Украинские боевики нанесли целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске ЛНР. В этот момент внутри находились дети.

- Рядом с учебным заведением нет военных объектов - украинские нацисты били именно по беззащитным детям, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что Киев в очередной раз доказал, что его режим - террористический. Для него нет ничего святого. Это не армия, а банда убийц, которая, терпя поражение на линии боевого соприкосновения, бьет по школьникам, студентам, старикам и женщинам - тем, кто не может дать отпор.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и заявил, что ДНР готова оказать всестороннюю помощь жителям братской ЛНР.

Напомним, что ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске с помощью четырех дронов самолетного типа. В момент удара в пятиэтажном общежитии находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник. Здание обрушилось до второго этажа. На данный момент количество пострадавших в результате обстрела увеличилось до 39 человек. Среди них есть погибшие.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадали четыре мирных жителя

Повреждены жилые дома в трех районах Донецка после ударов БПЛА противника (подробнее)