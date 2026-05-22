В Донецке при атаке дронов ВСУ пострадали четыре мирных жителя Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском и Калининском районах Донецка пострадали четыре мирных жителя. Как сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин, противник атаковал город ударными беспилотниками.

Ранения получили мужчина 1958 года рождения, женщина 1988 года рождения, а также девушка 2002 года рождения и парень 2006 года рождения. Кроме того, повреждены жилые дома в Петровском, Калининском и Ворошиловском районах.

Ранее сообщалось, что 21 мая в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины один человек погиб и еще восемь мирных жителей ДНР пострадали. В Красногвардейском районе Макеевки украинские боевики массированно атаковали ударными беспилотниками объект гражданской инфраструктуры. В результате этого обстрела погибла женщина.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Купол Донбасса» за сутки сбил десять дронов ВСУ над ДНР

Жителей ДНР призвали сообщать об обломках сбитых дронов противника (подробнее)