Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в Донецке

В Донецке получил ранения мирный житель. Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

- По поступившей информации, в Кировском районе в результате атаки ударного БПЛА получил осколочные ранения мужчина 1966 года рождения, - проинформировал он.

Глава города добавил, что потерпевший отказался от дальнейшей госпитализации.

Тем временем в Горловке в результате атаки ВСУ погибли четыре мирных жителя, включая двоих детей. Калининский район города подвергся удару со стороны украинских вооруженных формирований.

Напомним, что ранее в Донецке почтили память жертв трагедии в Старобельске. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев в очередной раз доказал, что является террористическим режимом, для которого нет ничего святого.

