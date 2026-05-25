Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в Донецке

В Донецке получил ранения мирный житель. Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
- По поступившей информации, в Кировском районе в результате атаки ударного БПЛА получил осколочные ранения мужчина 1966 года рождения, - проинформировал он.
Глава города добавил, что потерпевший отказался от дальнейшей госпитализации.
Тем временем в Горловке в результате атаки ВСУ погибли четыре мирных жителя, включая двоих детей. Калининский район города подвергся удару со стороны украинских вооруженных формирований.
Напомним, что ранее в Донецке почтили память жертв трагедии в Старобельске. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев в очередной раз доказал, что является террористическим режимом, для которого нет ничего святого.
