В Горловке в результате атаки ВСУ погибли четыре человека, включая двоих детей

Четыре мирных жителя стали жертвами удара ВСУ по Горловке. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Он уточнил, что противник атаковал Калининский район города. Среди погибших есть дети.

- В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки погибли 4 мирных жителя, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ были ранены шесть мирных жителей. Изначально глава округа Иван Приходько заявил о пяти пострадавших в ходе атаки ВСУ на Калининский район. Чуть позже он уточнил информацию, отметив, что число раненых увеличилось.

