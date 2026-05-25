В Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ получили ранения шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших в ходе атаки ВСУ на Калининский район. Позднее информация была уточнена, и стало известно, что число раненых увеличилось.

- Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до 6, - заявил Приходько.

Глава города также отметил, что в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены несколько жилых домов в Калининском районе.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике 24 мая пострадали пять мирных жителей в результате ударов со стороны вооруженных формирований Украины. Украинские беспилотники атаковали автодорогу Ольгинка - Благодатное, Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки.

