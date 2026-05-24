В ДНР пострадали пять мирных жителей в результате атак боевиков ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике 24 мая пострадали пять мирных жителей в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что украинские беспилотники атаковали автодорогу Ольгинка - Благодатное, Центрально-Городской район Горловки и Никитовский район Горловки.

Также в Новоселовке Ясиноватского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1979 года рождения. А в Кировском районе Донецка пострадал мужчина 1989 года рождения при детонации взрывоопасного предмета.

Всем раненым мирным жителям оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что за неделю в Донецкой Народной Республике система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы отразили 63 атаки беспилотников вооруженных формирований Украины.

