В ДНР пострадали пять мирных жителей в результате атак боевиков ВСУ

В Донецкой Народной Республике 24 мая пострадали пять мирных жителей в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что украинские беспилотники атаковали автодорогу Ольгинка - Благодатное, Центрально-Городской район Горловки и Никитовский район Горловки.
Также в Новоселовке Ясиноватского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина 1979 года рождения. А в Кировском районе Донецка пострадал мужчина 1989 года рождения при детонации взрывоопасного предмета.
Всем раненым мирным жителям оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что за неделю в Донецкой Народной Республике система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы отразили 63 атаки беспилотников вооруженных формирований Украины.
