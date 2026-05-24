За неделю в ДНР отразили 63 атаки БПЛА ВСУ

За неделю в Донецкой Народной Республике система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы отразили 63 атаки беспилотников вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- На окраине Макеевки подавлены два ударных дрона - «Чайка» и Hornet с осколочно-фугасными боеголовками. Под Старобешево сводными МОГами сбит самолетный беспилотник Hornet, вооруженный осколочно-фугасной боевой частью с дополнительными поражающими элементами. В Володарском муниципальном округе украинские террористы пытались ударить по электроподстанции с помощью дрона FP-2, вооруженного боеголовкой ФП-105, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что в Шахтерске украинские боевики пытались ударить по жилым домам с помощью дрона «Чайка».

Ранее сообщалось, что в Донецке возле одного из зданий, поврежденного в результате обстрела ВСУ, установили баннер «Старобельск 22.05.2026» с надписью «Мы хотели учиться» на фоне фотографии разрушенного общежития педучилища в ЛНР.

