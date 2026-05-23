ВСУ крадут и выжигают леса Донбасса: В ДНР рассказали о преступлениях украинских боевиков, которые фиксируют по спутникам

На временно оккупированной украинскими боевиками территории уничтожаются леса. Фото: Рослесхоз

Леса вокруг Красного Лимана и Святогорска систематически уничтожаются украинскими властями, боевиками и предпринимателями «нэзалежной».

И в ДНР о преступлениях на временно оккупированных территориях ВСУ знают не понаслышке.

- Минприроды ДНР является активным пользователем информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза. Это российская система, которая использует спутниковые данные для мониторинга лесных пожаров, контроля достоверности сведений о них и оценки их последствий. Лесных пожаров (так называемых «термоточек») на временно оккупированных украинскими боевиками территориях очень много. Нам практически в онлайн-режиме попадает фотография со спутников, - рассказал в эксклюзивном интервью «КП Донецк» министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

ИСДМ позволяет распознать, имеет ли место лесной или ландшафтный пожар (когда горят поля и кустарники). И в большинстве случаев горят именно леса.

- Это свидетельствует, что на временно оккупированной ВСУ территории идет осознанное выжигание леса для того, чтобы скрыть преступление украинской власти в части воровства леса, - заявил Шебалков. - Лес вокруг Святогорья и Красного Лимана активно вырубается, вывозится и перерабатывается внутри Украины. Не представляющие товарной ценности участки выжигаются. По большому счету, как обыкновенным воровством это не назовешь. Самое страшное и обидное, что это воровство, оно узаконено и безнаказанно.

Что касается территории Республики, то идут процессы восстановления лесов — там, где позволяют соображения безопасности. Эти работы проводятся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В соответствии с проектом, в этом году приобретены противопожарные трактора, трактора для создания леса, противопожарное оборудование, автоцистерны, специальные опрыскиватели. Техника передана в лесные хозяйства.

В ДНР готовы к тушению пожаров любой сложности. Фото: Рослесхоз

- В этом году планируем посадить около 2 миллионов саженцев на площади свыше 400 гектар. Часть саженцев вырастим мы сами, но особую роль будут играть поставки из других регионов России. Я регулярно провожу переговоры, участвую в конференциях и могу сказать, что процесс восстановления леса идет, - рассказал министр.

Что касается природных пожаров на нашей территории, то помимо данных ИСДМ, ведется мониторинг на месте. Нарушителей природоохранного лесные инспектора, совместно с МВД, штрафуют в соответствии с Административным кодексом РФ. Разведение костра в неположенном месте может аукнуться штрафом до 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бурение скважин и изучение шахтных вод: Как борются с водным кризисом в ДНР

В ДНР ведут поиск альтернативных источников воды для жителей (подробнее)