В Донецке завершился автопробег, стартовавший 2 мая во Владивостоке

В Донецке завершился автопробег «Одна Родина – одна семья», стартовавший 2 мая во Владивостоке. Его посвяти памяти дважды Героя Российской Федерации Михаилу Гудкову. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

- Это не просто автопробег, это действительно яркий показатель того, что наша страна – одна семья. Михаил Евгеньевич ушел как воин, как солдат и всегда мы знаем, что герои не погибают, пока мы о них помним. Я горжусь тем, что завершающий пункт этого автопробега в очередной раз показал, что страна одна, мы помним и гордимся нашими героями, - сказал Кулемзин.

Он поблагодарил всех участников автопробега.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике «Единая Россия» организовала автопробег, посвященный Дню Победы. Его участники проехали по маршруту от Снежного до Донецка, останавливаясь у мемориалов.

