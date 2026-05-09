В ДНР прошел автопробег с остановками у мемориалов Великой Отечественной. Фото: ЕР ДНР

В Донецкой Народной Республике «Единая Россия» организовала автопробег, посвященный Дню Победы. Его участники проехали по маршруту от Снежного до Донецка, останавливаясь у мемориалов. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе ЕР в ДНР.

- Хотелось бы поздравить всех с праздником 9 Мая. Сегодня мы проводим параллели между событиями Великой Отечественной войны и сегодняшними событиями, здесь, в Донбассе. Недалеко от Снежного «Саур-Могила» - символ нашей победы. Там земля является свидетелем наших героических предков и наших однополчан, которые здесь в 2014 году защищали родную землю, - обратился к участникам автопробега руководитель «Единой России» в ДНР Алексей Муратов.

В пресс-службе добавили, что в Донецке участники автопробега возложили цветы к монументу «Твоим освободителям, Донбасс».

Ранее сообщалось, что на легендарной «Саур-Могиле» развернули самое большое в мире Знамя Победы.

