На гастрофестивале «Солено» в ДНР прошел мастер-класс «Ресторан без хаоса». Фото: Центр «Мой бизнес» в ДНР

В Донецкой Народной Республике проходит мастер-класс «Солено», и его спикеры организовали мастер-класс «Ресторан без хаоса». Со слушателями поделились пошаговыми методами настройки операционных процессов, которые помогают избежать хаоса на кухне и в зале. Об этом сообщили в Центре «Мой бизнес» в ДНР.

- Внедрение жестких стандартов и чек-листов становится необходимостью для минимизации потерь и контроля фудкоста. Мы узнали, как технологии могут помочь отслеживать запасы и расходы в реальном времени. Создание четкой организационной структуры и регламентов - это ключ к высокому уровню сервиса. Спикеры рассказали о том, как разработать эффективные процедуры для всех сотрудников, - рассказали в пресс-службе Центра «Мой бизнес» в ДНР.

Мастер-класс вдохновил участников гастрофестиваля на внедрение новых знаний в свою практику.

