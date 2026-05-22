В ДНР из-за вооруженной агрессии ВСУ 22 мая пострадали 8 мирных жителей

В ДНР из-за вооруженный агрессии ВСУ 22 мая пострадали 8 мирных жителей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике 22 мая в результате вооруженной агрессии Украины пострадали восемь мирных жителей. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В Петровском районе Донецка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1958 г.р. В Калининском районе столицы региона при атаке ударного БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получила девочка 2012 г.р., пострадали женщины 1988 и 2002 г.р., парень 2006 г.р. В Докучаевске вследствие атаки ударного БПЛА ВФУ тяжело ранен мужчина 1969 г.р., - рассказал Пушилин.

В Волновахе пострадала женщина 1990 года рождения, а в Красноармейске – мужчина 1970 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Макеевке ликвидирован крупный пожар в результате атаки БПЛА ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ прорвали мощную оборону ВСУ на подступах к Новопавловке в ДНР

Военнослужащие штурмового отряда группировки войск «Центр» захватили опорные пункты ВСУ на подступах к Новопавловке ДНР (подробнее)