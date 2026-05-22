Этнический фестиваль «6 рукопожатий» пройдет в Мариуполе

В Мариуполе 23 мая пройдет этнический фестиваль «6 рукопожатий». Организаторы готовят обширную программу для жителей города.

- В творческой зоне «Город мастеров» развернется выставка-ярмарка сувениров, а также пройдут мастер-классы народных умельцев. В спортивной зоне «Старорусские игрища» можно будет поиграть в городки, лапту и другие традиционные подвижные игры, размяться и окунуться в атмосферу народного веселья, - рассказали в Администрации Мариуполя.

Там добавили, что в исторической зоне будет работать экспозиция «История в деталях» Сартанского музея истории и этнографии греков Приазовья. Посетителей познакомят с уникальными артефактами, рассказывающими о прошлом региона.

- В зоне экскурсоводов вместе с гидами можно будет совершить прогулку по исторической территории Городского сада, узнать о его архитектуре и легендах, - рассказали в Администрации города.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе прошел третий инженерный фестиваль «На крыльях науки – 2026», который объединил более 25 образовательных учреждений: детские сады, школы, ведущие ВУЗы юга России.

