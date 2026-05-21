ДНР свяжут пять новых автобусных маршрутов с другими регионами России. Фото: Минтранс ДНР

Росавтотранс продолжает наводить порядок в сфере межрегиональных пассажирских перевозок в ДНР и повышать качество обслуживания жителей. Об этом сообщили в Минтрансе Республики.

По итогам проверок 2026 года из реестра исключили шесть межрегиональных маршрутов. Причина - перевозчики систематически нарушали графики и срывали рейсы.

При этом маршрутную сеть развивают. В реестр внесли пять новых автобусных направлений, которые свяжут ДНР с Ингушетией, Краснодарским и Ставропольским краями. Новые маршруты должны заработать не позже 6 августа.

Сейчас в ДНР действует 327 межрегиональных автобусных маршрутов. Работа по развитию транспортного сообщения продолжается.

Ранее сообщалось, что с начала дорожного сезона в ДНР привели к нормативу уже 80 километров дорог. В регионе отремонтировали почти девять километров трассы. Также продолжаются работы на улично-дорожной сети в Мангушском и Новоазовском округах.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернули возможность ходить: Московские хирурги поставили на ноги парализованного юношу из Макеевки

Московские врачи поставили на ноги подростка из Макеевки после падения с высоты (подробнее)