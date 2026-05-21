В ДНР 75 региональных услуг планируют перевести на «Госуслуги»

В 2026 году в ДНР откроют 24 новых отделения МФЦ. Фото: МФЦ ДНР

Около 75 региональных услуг Донецкой Народной Республики планируют перевести на портал «Госуслуги». Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Дмитрий Краснов.

По его словам, МФЦ - не единственное место, где можно получить господдержку. Задача - перевести большинство массовых услуг в электронный формат, чтобы они были доступны круглосуточно, а некоторые даже в проактивном режиме.

Также в 2026 году в регионе откроют 24 новых отделения МФЦ. При этом Краснов отметил, что сейчас в ДНР очень мало государственных услуг - региональных, федеральных и муниципальных, которые оказываются в электронном виде.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике усилят работу МФЦ в четырех районах Донецка. Вице-премьер ДНР Кирилл Макаров вместе с исполняющим обязанности министра экономического развития Республики Дмитрием Красновым посетили центральный офис МФЦ в Донецке.

