Сотрудники МВД по ДНР почтили память погибших коллег при освобождении Мариуполя.

Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике почтили память погибших коллег при освобождении Мариуполя в 2022 году. В мероприятии приняли участие Министр внутренних дел по ДНР генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко, а также руководство и представители региональных управлений ФСБ, Росгвардии, МЧС, Прокуратуры и Донецкой таможни.

У здания МВД по ДНР установлена БМП-1, на которой полицейские участвовали в боях за Мариуполь.

- Сегодня отреставрированная бронемашина по праву заняла свое место на пьедестале и будет напоминать многим поколениям сотрудников о героическом боевом прошлом их коллег – защитников Донбасса, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов совместно с председателем «Молодой Гвардии Единой России» Антоном Демидовым и руководителем МГЕР в ДНР Сергеем Добровольским возложили цветы к памятнику азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

