В ДНР на благоустройство трех округов в 2026 году выделят 520,8 млн рублей. Фото: Минсельхоз ДНР

В сельских округах ДНР продолжают благоустраивать территории по госпрограмме комплексного развития сельских территорий. В 2026 году на эти цели в Тельмановском, Володарском и Старобешевском округах планируют потратить 520,8 миллиона рублей.

Как сообщили в Минсельхозе ДНР, контракты заключили по всем объектам. Сейчас на местах идут подготовительные и монтажные работы. За процессом следят через видеонаблюдение. Программа предполагает обновление общественных пространств: скверов, детских и спортивных площадок, тротуаров.

В Володарском округе уже сделали три объекта. В Македоновке оборудовали детскую и спортивную площадки, а в Кальчике построили новую детскую игровую зону.

Ранее сообщалось, что в РФ проходит онлайн-голосование за объекты благоустройства. ДНР выдвинула больше 150 территорий из 20 городов и районов. Самую активную позицию заняли жители Харцызского и Волновахского округов - от них поступило больше всего заявок. На данный момент проголосовали уже свыше 63 тысяч человек.

