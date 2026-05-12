Более 150 территорий ДНР вынесено на голосование за объекты благоустройства

Ирек Файзуллин и Денис Пушилин обсудили создание востребованных зон отдыха в ДНР. Фото: Минстрой России

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Одним из приоритетных направлений совместной работы, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни», стало благоустройство общественных пространств.

Сейчас по всей стране проходит онлайн-голосование за объекты благоустройства. ДНР выдвинула больше 150 территорий из 20 городов и районов. Самую активную позицию заняли жители Харцызского и Волновахского округов - от них поступило больше всего заявок. На данный момент проголосовали уже свыше 63 тысяч человек.

- Ключевой принцип - учет мнения каждого: создание востребованных спортивных площадок, зон для прогулок с детьми, уютных мест для встреч с друзьями и семейного отдыха, - отмечают в Минстрое России.

Ранее сообщалось, что в Минстрое России обсудили актуальные вопросы развития ДНР.

