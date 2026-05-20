В ДНР разработают проектные решения для «Безопасного города» в 2026 году

Систему «Безопасный город» пока не могут внедрить в ДНР из-за украинской агрессии, но проектные решения подготовят уже в этом году. Они пригодятся, как только обстановка нормализуется. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер Республики Владимир Ежиков на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.
По его словам, сейчас идет подготовительная работа: определили конфигурацию системы, разработали техзадание. В 2026 году планируют перейти к реализации проектных решений. Когда это сделают, появится ядро системы с технической конфигурацией, а затем - модули, которые можно будет развивать дальше.
Главное препятствие сегодня - условия безопасности из-за украинской агрессии, добавил Ежиков.
Ранее сообщалось, что ко дню освобождения Мариуполя донецкие разработчики выпустили компьютерную игру - интерактивную драму «Куинджи, 93».
