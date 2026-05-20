В ДНР разработают проектные решения для «Безопасного города» в 2026 году. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Систему «Безопасный город» пока не могут внедрить в ДНР из-за украинской агрессии, но проектные решения подготовят уже в этом году. Они пригодятся, как только обстановка нормализуется. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер Республики Владимир Ежиков на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

По его словам, сейчас идет подготовительная работа: определили конфигурацию системы, разработали техзадание. В 2026 году планируют перейти к реализации проектных решений. Когда это сделают, появится ядро системы с технической конфигурацией, а затем - модули, которые можно будет развивать дальше.

Главное препятствие сегодня - условия безопасности из-за украинской агрессии, добавил Ежиков.

Ранее сообщалось, что ко дню освобождения Мариуполя донецкие разработчики выпустили компьютерную игру - интерактивную драму «Куинджи, 93».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР восстановили 400 гектаров леса

Лесовосстановление в ДНР проходит в рамках проекта «Сохранение лесов» (подробнее)