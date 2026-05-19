В Горловке появилась икона, покрывающая своим омофором трудящихся шахтеров

В Богоявленском кафедральном соборе Горловки появилась икона «Покров Божией Матери над Кузбассом и Донбассом», покрывающая своим омофором трудящихся шахтеров. Об этом сообщили в Горловской епархии.

Икону преподнес митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

В Горловской епархии добавили, что в соборе можно помолиться Божией Матери о своих родных и близких, особенно если они - люди опасных профессий, например, таких как шахтер.

Ранее сообщалось, что в Макеевке завершили многомесячный труд – создали мозаичную икону Иисуса Христа. Мозаика расположена в алтаре храма Рождества Иоанна Предтечи. Икона имеет особое духовное значение для всей общины.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе подходят к концу масштабные восстановительные работы в храме Покрова Божьей Матери, которые проходят при активном участии Санкт-Петербурга.

