В Горловке появилась икона, покрывающая своим омофором трудящихся шахтеров

В Богоявленском кафедральном соборе Горловки появилась икона «Покров Божией Матери над Кузбассом и Донбассом», покрывающая своим омофором трудящихся шахтеров. Об этом сообщили в Горловской епархии.
Икону преподнес митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
В Горловской епархии добавили, что в соборе можно помолиться Божией Матери о своих родных и близких, особенно если они - люди опасных профессий, например, таких как шахтер.
Ранее сообщалось, что в Макеевке завершили многомесячный труд – создали мозаичную икону Иисуса Христа. Мозаика расположена в алтаре храма Рождества Иоанна Предтечи. Икона имеет особое духовное значение для всей общины.
Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе подходят к концу масштабные восстановительные работы в храме Покрова Божьей Матери, которые проходят при активном участии Санкт-Петербурга.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Весь уклад жизни был пропитан православной традицией: Свято-Серафимовский храм в Анапе принял семьи из Донецка
Многодетные семьи из Донецка укрепили веру в Свято-Серафимовском храме в Анапе (подробнее)