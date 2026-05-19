Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение против 34-летнего гражданина Грузии Нури Митагварии. Его заочно обвиняют в участии в качестве наемника на стороне ВСУ. Об этом «КП Донецк» сообщили в прокуратуре ДНР.

По версии следствия, в марте 2022 года Митагвария приехал на Украину, прошел подготовку, получил оружие и все необходимое. Затем в качестве наемника воевал против российских военнослужащих. За это он получил больше 3,7 миллиона рублей. Грузин объявлен в международный розыск, суд заочно арестовал его.

- Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике заочно приговорили 34-летнего гражданина США Рейнджера Кента Хауреги к 13 с половиной годам колонии строгого режима. Американец принимал участие в боевых действия на стороне ВСУ в качестве наемника.

