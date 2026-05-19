В музее Мариуполя открылась выставка костюмов народов Российской империи. Фото: АГО Мариуполь

В Международный день музеев в мариупольском краеведческом музее открылась новая выставка - «Свидетели эпохи: народы Российской империи в деталях костюма». Событие приурочено к Году народного единства. Об этом сообщили в администрации городского округа.

В экспозиции - костюмированные образы жителей Российской империи, выполненные в графике и печати конца XVIII - начала XX века. Здесь есть гравюры, хромолитографии и фототипии из собрания «Музея братьев Кисель-Загорянских и дачной культуры».

Посетители увидят не только знаменитые русские сарафаны, но и украинские свиты, и греческие гиматионы. На гравюрах - одежда горожан, казачья форма, будничный наряд отставного солдата, а также бытовые сценки из жизни еврейских местечек, греческих поселений и украинских сел.

- Выставка представляет диалог традиций, общие корни и взаимное влияние. Это особенно созвучно идеям единства и уважения к наследию Мариуполя, где веками переплетались культуры, - отмечают в администрации.

