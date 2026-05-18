В ДНР состоялся закрытый показ компьютерной игры о Мариуполе «Куинджи, 93». Фото: ТГ/Добровольский

В Донецкой Народной Республике состоялся закрытый показ компьютерной игры «Куинджи, 93». Ее разработали ребята из Донецка. Сюжет расскажет о событиях в Мариуполе в 2022 году. Об этом сообщил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский.

- Для меня важно, что в основе этой истории лежит реальный опыт. В ней отражен вклад всех волонтеров, которые в 2022 году находились в Мариуполе и работали в гуманитарном штабе, помогали людям в условиях, когда каждый день был испытанием на человечность, выдержку и взаимную поддержку, - рассказал Добровольский.

«Куинджи, 93» выйдет 20 мая 2026 года – в день освобождения Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике стартовал гастрономический фестиваль «Солено», который продлится до 24 мая в Донецке и Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что для кадет ДНР сотрудники СК России провели интерактивную игру «Маршрут Победы».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зарница 2.0» собрала 120 школьников из шести городов ДНР

Зональный этап патриотической военно-спортивной игры «Зарница 2.0» прошел в Шахтерске (подробнее)