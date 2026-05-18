Место с богатой культурой и уникальной кухней: В ДНР стартовал гастрофестиваль «Солено»

В ДНР стартовал гастрофестиваль «Солено». Фото: Центр «Мой бизнес» в ДНР

В Донецкой Народной Республике стартовал гастрономический фестиваль «Солено», который продлится до 24 мая в Донецке и Мариуполе. Вводным мероприятием стала пресс-конференция. Об этом сообщили в пресс-службе Центра «Мой бизнес» в ДНР.

В фестивале примут участие десять регионов, включая Москву, Воронеж, Абакан, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тверь, Ижевск, Грозный и другие. Всего в мероприятиях примут участие более 1000 человек.

– Основные цели фестиваля заключаются в развитии гастроиндустрии и поддержке малого и среднего предпринимательства. В рамках «Солено» запланированы разнообразные программы: ресторанная, деловая, конкурсная и культурно-просветительская, – рассказали в пресс-службе.

Ключевым событием фестиваля станет деловой блок с форумом «Гастробренды». Он объединит представителей власти, бизнеса и профессионального сообщества. Каждая сторона сможет обсудить актуальные вопросы развития гастрономической отрасли.

Кроме того, организаторы сообщили о проведении межрегионального конкурса среди поваров и производителей. Его призовой фонд составит 1,5 миллиона рублей. Награды будут распределены по четырем номинациям: первое место – 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч рублей, третье – 50 тысяч рублей, а специальный приз составит 300 тысяч рублей.

И это далеко не всё, что запланировано в рамках фестиваля. Также будет создан гастрономический гид.

– Гастрономический гид станет ценным ресурсом как для местных жителей, так и для гостей региона, предоставляя им информацию о лучших местах для отдыха и гастрономического опыта. Это позволит не только укрепить культурные связи внутри сообщества, но и создать привлекательный имидж Донецкой Народной Республики как места с богатым культурным наследием и уникальной кухней, – рассказала руководитель Центра «Мой бизнес» в ДНР Любовь Луговая.

«КП Донецк» является медиапартнером фестиваля «Солено».

