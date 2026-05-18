В ДНР расширяют меры поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО

В ДНР расширяют меры поддержки ветеранов боевых действий и участников спецоперации. С 2026 года по поручению Владимира Путина они могут получить государственную социальную помощь на основании социального контракта. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Если после увольнения со службы ветеран официально признан безработным или ищет работу, он может заключить соцконтракт на открытие своего дела. Срок - не больше года, выплата - до 350 тысяч рублей.

В ДНР этой возможностью уже воспользовались 12 участников спецоперации, включая одного Героя ДНР. Кто-то занялся пчеловодством, кто-то открыл кофейню, другие организовали автосервис или начали делать сувенирную продукцию.

Социальный контракт работает в рамках нацпроекта «Семья» и помогает бойцам вернуться к мирной жизни.

Ранее сообщалось, что ветеран СВО из Тореза занимается волонтерской деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи.

