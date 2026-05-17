Российские войска вышли к селу Пискуновка на Славянско-Краматорском направлении (архивное фото) Фото: Александр КОЦ.

Российские подразделения после освобождения села Кривая Лука вышли к населенному пункту Пискуновка на Славянско-Краматорском направлении. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- После освобождения села Кривая Лука подразделения вышли к Пискуновке, - сообщил Пушилин.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные формирования Украины терпят поражение на территории национального парка «Святые горы». По его словам, российские подразделения расширяют контроль в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. Это происходит в рамках освобождения города Святогорск.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации начали бои внутри населенного пункта Рай-Александровка на Славянском направлении. Он уточнил, что ВС РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки.

