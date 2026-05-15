В школе Донецка открыли музей «Лента памяти». Фото: Макс/Кулемзин

В донецкой школе №115 торжественно открыли музей «Лента памяти». На церемонии присутствовали глава муниципального образования городского округа Алексей Кулемзин, сенатор Наталья Никонорова и министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Школа носит имена кавалеров ордена Мужества - Ивана Коковина и Майкла Глосса. Они проявили настоящий героизм и стали примером для подрастающего поколения. В учебном заведении уже созданы два кадетских класса и работает юнармейский отряд.

Музей сделали общими силами школьники, педагоги и родители. Его открытие стало важной вехой: оно связало героическое прошлое страны с будущим, полным надежд.

Ранее сообщалось, что в Донецком театре кукол состоялась премьера спектакля «Кошкин дом». Это история по мотивам известной детской песенки и одноименной пьесы Самуила Маршака.

