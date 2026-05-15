Инженерные войска ВС РФ продолжают разминирование населенных пунктов в ДНР. Фото: Минобороны России

Инженерные войска Вооруженных сил России продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Центр» очищают участки дорог и местности от различных боеприпасов ВСУ.

- Населенные пункты региона, многие села и города, подвергались интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны формирований ВСУ, включая применение кассетных и минометных снарядов. В ночное время противник регулярно осуществлял дистанционное минирование местности, сбрасывая самодельные взрывоопасные предметы. Кроме того, в подвалах жилых домов украинские боевики оставляли боеприпасы, - рассказали в Министерстве обороны России.

Там добавили, что саперы обнаруживают самые разнообразные взрывоопасные вещества, в том числе иностранного производства.

Ранее сообщалось, что после того как российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике, украинские подразделения отошли на следующий рубеж обороны.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска находятся в паре километров от Святогорской лавры

Российские войска закрепились в Пришибе и Татьяновке в ДНР (подробнее)