Деятель культуры из ДНР завоевал премию на Всероссийском фестивале «День Победы». Фото: Минкультуры ДНР

Директор Ждановской детской школы искусств Администрации Шахтерского муниципального округа Кирилл Спасеба из ДНР завоевал премию на Всероссийском фестивале «День Победы».

Как рассказали в Министерстве культуры ДНР, Спасеба исполнил песню «Журавли» на Поклонной горе в Москве.

- Кирилл Спасеба, будучи не только руководителем детской школы искусств, но и талантливым исполнителем, представил публике проникновенную и трогательную песню «Журавли». Эта композиция давно стала символом памяти и скорби по погибшим воинам, и ее исполнение на таком значимом мероприятии приобрело особое значение, - рассказали в Минкультуры ДНР.

Ранее сообщалось, что артисты Мариупольского республиканского академического русского драматического театра представят свои спектакли в шести городах России. Выступления пройдут в Выборге, Пскове, Великом Новгороде, Лодейном Поле, Твери и Вышнем Волочке.

