Ансамбль «Донбасс» завершил серию выступлений по ДНР концертом в Донецке. Фото: Минкультуры ДНР

Артисты заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» завершили серию выступлений по Донецкой Народной Республике в рамках программы «Моя Республика! Мой Донбасс!». Крайнее выступление прошло в Донецке. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

В рамках программы в общей сложности артисты ансамбля провели шесть концертов в Торезе, Дебальцево, Снежном и Донецке.

- Такие мероприятия крайне важны, потому что мы видим, как часто сегодня пытаются переписать историю, исказить существующие нарративы. А мы как работники культуры должны сохранять все наше наследие, которое создавалось веками. И не просто сохранять, но и приумножать, и передавать все это богатство и смыслы подрастающему поколению, - сказал солист-вокалист ансамбля «Донбасс» Анатолий Миняйло.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике выступил один из самых титулованных органистов России Александр Фисейский.

