В селе Староигнатьевка ДНР восстановили борцовский зал 1904 года постройки. Фото: ЕР ДНР

В селе Староигнатьевка в Донецкой Народной Республике восстановили борцовский зал, построенный в 1904 году. Здание серьезное пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Повреждения получили кровля и фасад, разрушены оконные и дверные блоки, пострадала внутренняя отделка.

- В ходе масштабных восстановительных работ полностью заменили кровлю, установили новые окна и двери, обновили инженерные коммуникации. К зданию подвели тепловую трассу, уже частично смонтировали современную систему отопления. Большой объем работ выполнен внутри помещения: оштукатурены все комнаты, в душевых и коридоре уложена плитка на пол, отделаны плиткой стены, в спортивном зале смонтировали новый дощатый пол и подвесной потолок, - рассказали в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

Там добавили, что строители особое внимание уделили внешнему облику здания. Борцовский зал теперь имеет современный навесной вентилируемый фасад из керамогранита с утеплением наружных стен.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают восстанавливать спорткомплекс «Нептун». Заказ выполняет подрядчик «Модуль-Центр». Каждый день на объекте работают почти 94 специалиста из Санкт-Петербурга.

