Югра восстанавливает многоквартирный дом в Авдеевке

Авдеевка постепенно возвращается к мирной жизни. Фото: Регион-шеф Югра

Строители из Ханты-Мансийского автономного округа, Югра – регион-шеф Авдеевки, восстанавливают один из пострадавших из-за украинской агрессии многоквартирных домов в освобожденной Авдеевке. Об этом рассказал начальник участка Александр Сорокин.

Сейчас практически приведены в порядок первые десять квартир хрущевки. Строители уже проводят их чистовую отделку. Всего ремонт ожидает семьдесят восстановленных квартир.

Возрожденный, что называется, из пепла многоквартирный дом стал символом возвращения жизни в Авдеевку, практически полностью разрушенную во время боев. В него было семь попаданий вражеских ракет и снарядов. На момент начала работ в пятиэтажке проживало двадцать жильцов. Ожидается, что в нее люди смогут заселиться уже до конца года.

