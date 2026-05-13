Бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ нанесли поражение ВСУ в ДНР (архивное фото)

Военнослужащие «Южной» группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение украинским боевикам в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Артема, Юрковка, Рай-Александровка, Химик и Константиновка в ДНР, - рассказали в Минобороны России.

ВС РФ на этом направлении уничтожили семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили четыре беспилотных робототехнических комплекса ВСУ на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.

При этом расчеты ударных беспилотников из 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии группировки «Центр» уничтожили шесть наземных роботов ВСУ в ДНР.

