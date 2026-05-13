В ДНР прошло более 2,5 тысяч мероприятий в майские праздники. Фото: ТГ/Желтяков

В Донецкой Народной Республике провели более 2,5 тысяч мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню Республики. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

- Учреждения культуры Республики подготовили к этим датам насыщенную программу. Всего прошло более 2,5 тысяч мероприятий, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек. Это концерты, викторины, выставки, тематические экскурсии, уроки мужества, кинопоказы, театральные постановки и патриотические акции, - рассказал Желтяков.

Министр поблагодарил всех, кто организовал эти мероприятия и стал их участником.

Ранее сообщалось, что артисты Донецкой государственной академической филармонии бьют собственные рекорды - в дни майских праздников солисты и коллективы учреждения дали более 30 концертов и мероприятий по всей ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прислали поздравления с орбиты Земли: Как космонавты с МКС поздравили жителей ДНР с 12-летием Республики

Российские космонавты присоединились к празднованию годовщины ДНР (подробнее)