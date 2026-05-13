Бьют собственные рекорды: Артисты Донецкой филармонии дали более 30 концертов за майские праздники

Артисты Донецкой государственной академической филармонии бьют собственные рекорды - в дни майских праздников солисты и коллективы учреждения дали более 30 концертов и мероприятий по всей ДНР. Об этом сообщил руководитель филармонии Александр Парецкий.

Выступления проходили в рамках масштабных культурно-просветительских и патриотических акций, организованных Министерством культуры Республики, включая такие значимые проекты, как «Русская весна», «Культура для школьников», «Рио-рита - радость Победы» и «Край заветный мой».

География выступлений артистов была очень обширной: Донецк, Макеевка, Мариуполь, Докучаевск, Торез, а также Володарский, Старобешевский и Мангушский районы... И это, по словам Александра Парецкого, только начало.

- Расписание выступлений весьма плотное на май и июнь! У некоторых артистов в графике по несколько мероприятий в день! - отметил он.

Руководитель Донецкой филармонии подчеркнул, что многие концертные площадки, Дворцы и Дома культуры в последнее время обретают новую жизнь благодаря поддержке государства в рамках национального проекта «Семья», Президентского фонда культурных инициатив и государственной программы «Развитие культуры». Как отметил Парецкий, для жителей городов и сел Донбасса такие концерты - как глоток свежего воздуха и надежда на лучшее.

Александр Парецкий сердечно поблагодарил руководителей муниципальных образований Республики за поддержку в проведении культурных мероприятий. Отдельную признательность он выразил сотрудникам отделов культуры местных администраций и активистам партийного проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», отметив, что именно совместными усилиями удается делать культурную жизнь региона ярче и насыщеннее.

