Космонавты МКС шлют поздравления ДНР с 12-летием Республики.

С борта Международной космической станции (МКС) прозвучали теплые слова поздравления в адрес жителей Донецкой Народной Республики по случаю 12-й годовщины ее основания. Об этом сообщили в телеграм-канале Представительства ДНР в Москве, где опубликовали видеообращение от российских космонавтов.

- Наши друзья - космонавты Роскосмоса - поздравили жителей ДНР с Днем Республики прямо с борта МКС! - говорится в сообщении. - Спасибо за слова поддержки и единства, которые преодолевают любые расстояния!

Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков обратился к жителям Донбасса со словами:

- Дорогие соотечественники, жители Донбасса! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, поздравляем вас с 12-й годовщиной со дня провозглашения Донецкой Народной Республики. 11 мая 2014 года жители Донбасса сделали исторический выбор и важный шаг для воссоединения с Россией.

Его коллега, Герой России Андрей Федяев, отметил значительный путь, пройденный ДНР за эти годы, и подчеркнул, что Республика стала неотъемлемой частью многонационального народа России.

- Несмотря на сложности, народ Донбасса продолжает созидательный труд - строятся жилье, дороги, объекты социальной инфраструктуры, в том числе новые больницы и школы, которые оснащаются современной техникой. Республика живет и развивается, - отметил он.

Космонавт Сергей Микаев добавил, что жителей донбасской земли всегда отличали трудолюбие и вера в собственные силы.

- Пусть в ваши дома и семьи скорее вернутся мир, спокойствие и благополучие. Мы поздравляем вас с праздником, желаем стойкости, мужества и уверенности в завтрашнем дне, - пожелал он.

