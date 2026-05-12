Судебные приставы ДНР высадили десять деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Судебные приставы Новоазовского округа присоединились к международной акции «Сад памяти», которая проводится с 2020 года по инициативе АНО «Сад Памяти», «Волонтеров Победы» и Фонда памяти полководцев Победы по поручению Владимира Путина.
Как сообщили в ГУФССП России по ДНР, в 2026 году мероприятия акции проходят под эгидой Года единства народов России. Сотрудники отделения высадили десять саженцев туи, канадского клена и каштанов.
- Участие в акции «Сад памяти» для нас - это возможность не только сохранить память о героях, но и внести вклад в будущее, озеленяя родную землю. Каждое посаженное дерево - это наша благодарность и обещание не забывать, - отметили в Главном управлении.
Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы Донецк присоединился к Всероссийской акции «Сад памяти». В парке высадили 30 молодых саженцев рябины.
