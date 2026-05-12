В ДНР наградили росгвардейцев за весомый вклад в воспитании молодежи

В Донецкой Народной Республике наградили росгвардейцев за весомый вклад в воспитании молодежи. Награды бойцам вручил глава администрации одного из муниципальных округов ДНР.

- Обращаясь к присутствующим, глава администрации отметил, что росгвардейцы регулярно проводят с молодежью уроки мужества, занятия по военно-медицинской, физической, строевой, огневой и другим видам подготовки. Военнослужащие и сотрудники ведомства взяли шефство над местным отрядом «Юнармии», организовали для молодежи игру «Зарница», знакомят ребят со службой в Росгвардии, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Глава администрации пожелал росгвардейцам успехов в службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники СОБР «Восток-Донецк» Главного управления Росгвардии по ДНР присоединились к акции «Красный клен» в Донецке, которая прошла на Аллее ангелов.

Кроме того, сообщалось, что росгвардейцы благоустроили участок ветерана в ДНР, которому исполнился 101 год.

