Росгвардейцы присоединились к акции «Красный клен» в Донецке. Фото: Росгвардия

Сотрудники СОБР «Восток-Донецк» Главного управления Росгвардии по ДНР присоединились к акции «Красный клен» в Донецке, которая прошла на Аллее ангелов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Всего было высажено двенадцать красных кленов. Каждый из них символизирует память, стойкость и уважение к жертвам трагических событий, напоминая о ценности человеческой жизни и значимости сохранения исторической правды, - рассказали в пресс-службе.

Также росгвардейцы присоединились к памятной церемонии у монумента «Детям Донбасса».

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике сотрудники Росгвардии провели парад у дома ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Карабут.

Кроме того, сообщалось, что росгвардейцы благоустроили участок ветерана Великой Отечественной войны в Донецкой Народной Республике Николая Мельникова, которому исполнился 101 год.

Росгвардейцы написали «Диктант Победы» в ДНР

Вопросы «Диктанта Победы» охватывали не только Великую Отечественную войну, но и события спецоперации (подробнее)