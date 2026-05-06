Росгвардейцы благоустроили участок ветерана в ДНР, которому исполнился 101 год

Росгвардейцы благоустроили участок ветерана Великой Отечественной войны в Донецкой Народной Республике Николая Мельникова, которому исполнился 101 год. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

- Сотрудники расчистили дорожки, привели в порядок клумбы и газоны, собрали опавшую листву и сухие ветки, прибрались дома. Кроме того, росгвардейцы выполнили небольшие ремонтные работы: аккуратно подкрасили металлические конструкции, обновили покрытие на крыльце и подправили забор, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ветеран поблагодарил росгвардейцев за проявленное внимание и заботу.

Ранее сообщалось, что Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков в преддверии Дня Победы поздравил своих подопечных ветеранов. Он отправил Раису Михайловну и Галину Дмитриевну на Черноморское побережье, в санаторий, чтобы они подлечились, подышали свежим воздухом и набрались сил.

