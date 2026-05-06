Премьер-министр ДНР отправил ветеранов в санаторий на Черноморское побережье

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков в преддверии Дня Победы поздравил своих подопечных ветеранов.
Он отметил, что лучший подарок для пожилого человека - это внимание и забота. Чертков отправил Раису Михайловну и Галину Дмитриевну на Черноморское побережье, в санаторий, чтобы они подлечились, подышали свежим воздухом и набрались сил.
- Очень надеюсь, что поездка пойдет им на пользу. А когда вернутся - обязательно встретимся, чай попьем, поговорим. Такие встречи греют душу, - сказал премьер-министр ДНР.
Ранее сообщалось, что сотрудники СОБР «Ратник-Донбасс» совместно с ребятами из «Движения Первых» провели патриотическую акцию ко Дню Победы в Донецке. Сотрудники ведомства и молодежь раздавали жителям города георгиевские ленты в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
